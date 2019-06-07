探射燈：寮屋劏房戶　衞生惡劣面積細如囚室

政府與香港社會服務聯會於深水埗籌組的首個貨櫃組合屋項目，料今年第4季竣工，預計合共提供最少300個過渡性單位。但僧多粥少，現時全港約有85000間已登記為居住用途的寮屋，預計寮屋區人數約有20萬人。有團體去年公布一項寮屋劏房住屋狀況調查，發現寮屋劏房戶的人均居住面積與囚室相若，居住環境非常惡劣。



鄰舍層面社區發展聯席於前年訪問6個地區，共97戶居於寮屋劏房、貨櫃屋及組合屋的租戶，發現這類居所環境惡劣，前身多為豬欄、雞舍、儲物倉、貨櫃屋等。由於這類建築物原本並非供人居住，因此防火配套差，環境衞生惡劣，有漏水和水浸問題，屋內物品亦容易發霉，部分人的居住面積甚至比50平方呎的獨立囚室更細小。



聯席成員林凱鵬指，調查發現大部分受訪者的居住年期為1至7年，推斷寮屋劏房這類新型不適切居所約於10年前出現。租戶大多難以負擔市區劏房的租金，轉而租住新界鄉郊暗盤。林建議政府加快興建公屋，實施租務管制，「如果市區嘅租金水平下降，呢類租盤其實無市場。」

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