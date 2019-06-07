探射燈：未獲批准居住　任何土地建置均違例

土地供應持續短缺，市區租金愈見離地，不少人轉而向鄉郊尋找安樂窩。近年新界各區湧現大量貨櫃屋租盤和樓盤，網上1個建築面積約1800平方呎的農地連2個貨櫃屋，售價為250萬港元。不過有法律界人士指，如未獲批准，興建貨櫃屋居住，不論放置何處均屬違法。



執業大律師陸偉雄指，相關人士如未有事先申請，不論在私人土地、新界的舊批農地，或寮屋土地上放置並改裝貨櫃屋作為住宅均屬違法。根據寮屋管制政策，所有登記寮屋如因安全理由重建，只能使用臨時建築物料，事先亦必須獲得政府批准。



於私人土地上或新界舊批農地，任何人均不得在未經批准下搭建構築物，否則有機會違反地契，一經發現，地政總署會向業權人發警告信、釘契，甚至收回土地。



不少人以為只要貨櫃屋「離地」，可以隨時吊走，就能逃過執法。陸指當局會考慮構築物的大小、用途和逗留時間等因素，而各執法部門亦會使用航拍機和衞星圖片等搜證。他提醒市民不要鋌而走險，貪平買入農地貨櫃屋，否則隨時得不償失。

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