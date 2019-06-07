探射燈：貨櫃劏房屋　地署唔願捉

屯門區近期冒起多個貨櫃屋租盤，新慶村兩層高的貨櫃組合屋，提供7間劏房，暗藏消防隱患；亦園路有修車場搭建約20個貨櫃，約百平方呎的貨櫃劏房月租3000港元；紫田村的豪裝貨櫃屋更是長期租爆。地區人士直指貨櫃屋有擴展趨勢；立法會議員直斥，當局土地管理差劣，打擊違法僭建更是乏力。



屯門新慶村搭建2層高的巨型貨櫃組合屋，地下被劏成7間房出租，住近20人。其中1間約100平方呎的房間月租4000港元，房內只有簡單陳設，並需與10多名租客共用2個廁所。而另1間套房面積約為200平方呎，月租4500港元，內有廁廚。地產代理建議租客盡量用電磁爐煮食，而上址走廊堆滿雜物，地面高低不平，恐有礙逃生。代理又指屋頂有額外鐵皮阻隔陽光，揚言室內溫度不會過高，租客不乏家庭和大學生。



同區亦園路1個汽車維修場內有近20個貨櫃，有人將其中數個貨櫃改建成住宅，於社交網站放租。租客需行經鐵樓梯抵達2樓貨櫃屋，屋內被劏成3間房，每間約100平方呎，月租3000港元，包水費，電費則由租戶攤分。貨櫃屋陳設簡陋，公共範圍有雪櫃、電視等，廁所和浴室則與車場共用。負責人張先生指貨櫃屋非常搶手，1間房上手租客交吉約1星期，放盤數天已有多人查詢。



標榜新裝修的精緻高級貨櫃屋亦不乏。屯門紫田村6個新裝修貨櫃屋，每個面積約160平方呎，內置獨立廚廁，全屋家電齊全，主打單身人士和情侶居住，月租5400港元。但貨櫃屋十分搶手，地產代理帶東網記者睇樓途中，就稱因有租客已落訂，全數貨櫃屋已租出。



元朗區議員周永勤指，近年屯門、元朗和天水圍鄉郊地區的違規貨櫃屋有擴展趨勢，而且多數大規模發展，打造成貨櫃屋苑。立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指，政府近年土地管理政策非常差劣，地政總署人手不足，往往收到投訴才展開調查，加上內部溝通不足，令打擊僭建和違例構築物的資源捉襟見肘。



按地政總署資料，去年有約4200宗懷疑未經批准構築物的投訴，當中約2700宗佔用政府土地，約1500宗為私人農地上搭建未經批准的構築物。發言人表示，亦園村屬舊批不可建屋地段，新慶村則屬農地和屋地的混合用途，兩個地段早年均獲發臨時牌照興建臨時住用或農用構築物，該署正核實有關構建築物是否已登記，將繼續跟進個案。



屋宇署發言人表示，沒有收到上述地段業主就搭建貨櫃屋的申請。

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