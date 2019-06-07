每擔豬逾2000元創歷史高位　肉販呻幾十年未試過

因爆發非洲豬瘟而需銷毀活豬及關閉的上水屠房昨(6日)起恢復運作，並實行「日日清」，即24小時內將運抵的活豬屠宰，而今日(7日)端午節，政府稱僅有1400頭豬應市，比平日少。東網記者到灣仔鵝頸街市視察，發現豬肉檔未有排長龍情況。有豬肉檔主稱，今日豬隻成本價歷史性最貴，「幾十年嚟未試過！」平時每擔豬1400至1500港元，今日逾2000港元，比平時貴近一半，有市民因豬肉太貴卻步。



豬肉檔主鄭先生稱，以瘦肉為例，以往瘦肉每斤逾40港元，今日售70港元，他稱：「無辦法，成本太貴，人工同租金都蝕死！」他稱，「日日清」對豬肉販有很大影響，「啲商戶咪要一早訂定，但我哋唔敢訂太多，驚賣唔晒，變相供應量少咗，豬肉會貴咗。」更憂價格不穩定，豬肉售價隨時變海鮮價，他批評政府無視豬販生計，僅賠償豬隻成本，「我啲燈油同人工都蝕晒，唔多唔少都要補償番啲啦！」



巿民黃太表示，買了豬腱及排骨做節，3人分量共約110港元，她指豬肉貴了約20%，尚能接受，希望日後回復正常供應時豬價會下降。她稱，「小朋友鍾意食豬！就算貴都會買」，她認為「日日清」有增加對港府防疫的信心。



而李太預花數千港元買餸菜做節，包括花膠、鮑魚、豆苗，亦買了200多港元豬肉打算做酸甜排骨及肉骨茶，她稱豬肉價比想像中平，「以為成500蚊斤！」認為價錢可接受，又稱家人愛吃豬肉，即使豬價貴亦照買。