澳洲警破當地最大冰毒案　泰國進口喇叭內檢1.6噸毒品

在各地政府聯手打擊下，本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團走向末路，近月瘋狂出貨。澳洲警方周五（7日）公布，當局破獲國內史上最大宗冰毒走私案，在一批由泰國船運入墨爾本境內的音響喇叭中，檢獲1.6噸走私冰毒，市值約12億澳元（約65.6億港元）。



澳洲聯邦警察發聲明指，邊防局人員在X光檢查後，拆開該批由泰國曼谷海運至墨爾本的音響喇叭。當局在喇叭內發現多包偽裝成茶葉的冰毒，真空包裝袋上寫有「高級綠茶」、「觀音王」等中文字樣。警方另檢獲37公斤海洛英，市值約1850萬澳元（約1億港元）。



警方指，查獲的冰毒數量之巨，已佔該國歷年查獲冰毒總量的10%。警方暫未拘捕任何人，呼籲知情者提供線索。邊防局指揮官帕爾默（Craig Palmer）稱︰「這是國內史上最大宗的冰毒案，揭示了這些犯罪活動的無恥性質之餘，亦反映了邊防局打擊運毒的決心。」當局又形容，今次掃毒行動成功阻截毒品流入澳洲社區，料將打擊國內毒品供應。



今次是過去214日內第44宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



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