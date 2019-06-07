無懼高溫健兒落力扒龍舟　市民：現場睇好有氣氛

今日是(7日)端午節，全港多區都有舉辦龍舟競賽，不少市民趁假日一家大細出外觀賽感受節日氣氛。大埔海濱公園的龍舟競渡早上8時半已開鑼，今年有97支隊伍，共2000多名健兒參賽，數百名市民無懼炎熱天氣及艷陽，撐着傘一邊觀賞一邊打氣。



由內地來港定居20年的李先生，已連續幾年與太太帶同一對現年分別4歲和2歲的子女來觀看龍舟比賽，讓他們從小感受傳統中國節日氛圍。他認為在大埔觀賽氣氛熱鬧，周圍風景優美，又有樹蔭可乘涼未覺太熱。



大埔居民袁先生表示，因女兒和姪女希望看龍舟比賽，今年首次帶她們來親身體驗一番。不過今日天氣炎熱，他們觀賞約半小時已感到非常辛苦。袁稱：「好熱！不過都做足準備，帶遮、風扇、太陽眼鏡，防蚊用品等。」其8歲女兒對首次親眼看龍舟比賽感到非常興奮，「睇到好多人扒龍舟，喺呢度睇得好清楚」。



家住葵青的童小姐今年在朋友邀請下，為有份參賽的香港青年協會擔任義工。她指今年是首次現場觀賞龍舟比賽：「現場睇特別唔同，好有氣氛，見到佢哋(健兒)好落力咁撐，感覺好唔同。」