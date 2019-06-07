限量波鞋發售　南亞排隊黨疑打尖爆衝突

瘋搶限量版波鞋爆衝突！今日（7日）早上，運動品牌adidas推出限量版波鞋，不少市民提早一日到店外排隊，等待今早的公開發售。多間專門店外有排隊黨及南亞裔人士聚集，當中有排隊人士更爆發衝突，需警方到場維持秩序。包括沙田新城市廣場、旺角洗衣街及奶路臣街、尖沙咀海港城及K11分店、銅鑼灣禮頓中心均發生衝突，警方於今日凌晨起，接獲至少5宗有關報案。



最早一宗發生在凌晨5時10分，沙田新城市廣場約有200人在現場排隊，期間懷疑有人因故發生推撞報警，需警方到場控制場面，事件無人受傷。至早上7時02分，尖沙咀海港城有大約50名南亞排隊黨你推我撞，場面混亂，警員到場調解。一名女市民早上7時往海港城排隊，豈料已有一大堆南亞裔人士排隊，開賣時更不斷狂衝，期間粗言穢語，不斷拉扯，企圖阻止本地人排隊，她表示：「本身想買嚟自着，見到咁唔會有下次！」；另有一名姓鄧男子與女友前往購買，期間被懷疑南亞漢抓傷手臂，但為購心頭好只有忍痛繼續排隊，他稱商戶應增加職員及保安維持秩序，以免爆發衝突。



另早上7時13分，有保安在尖沙咀K11分店報案，指有10多名男子爭執，警方趕至大致平靜，但一名內地男聲稱被人襲擊頭部，拒絕送院，至於北京道分店亦有約30名南亞排隊黨排隊攞籌。



此外，早上7時41分，旺角洗衣街及奶路臣街交界分店外有約100人排隊，一名內地男子報案指排隊時被人拉扯打尖。至早上8時27分，銅鑼灣禮頓中心也有10多人在排隊期間發生肢體碰撞。



