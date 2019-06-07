捉蛇浸酒屬虐待動物　團體促立法正視

隨便亂捉蛇，分分鐘會誤墮法網。香港蛇類關注組召集人李逸朗表示，香港人對蛇有很深的誤解，「見到蛇就覺得會攻擊人，一係就捉返去浸蛇酒」。李期望港府制訂《動物福利法》時加大力度，涵蓋保護野生動物權利。



日前有長洲居民活捉大蟒蛇後，疑帶返家分屍被警方拘捕，案件暫列殘酷對待動物處理，根據現行法例最高可判監禁3年及罰款20萬港元。李認為可透過今次事件告知社會大眾，不單虐待貓狗才算犯法，私下捕捉及虐蛇亦屬犯法。



李續指，香港野外地方較常出現緬甸蟒蛇，於《野外動物保護條例》下屬受保護物種，狩獵及管有該物種即屬犯法，最高可判罰10萬港元及監禁1年。



對於港府稍後擬立《動物福利法》，目的修補現行《防止殘酷對待動物條例》，及加入照顧動物責任相關條款，李認為如緬甸蟒蛇等野外動物的權利未被重視。他舉例指，市民發現蟒蛇後會由蛇王到場捉蛇，以燒烤炭夾及勞工手套捉蛇後便放進蛇袋，此舉大大增加蟒蛇受傷機會，處理不慎更會死亡。李促港府正視問題，認為應以更專業方法捉蛇減少其受傷機會，亦應加強執法防止市民非法捕蛇。