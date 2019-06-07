曾偉雄考察邊境禁毒工作　要求加大緝毒力度

內地近期破獲多宗大型跨境走私毒案，國家禁毒委員會辦公室（禁毒辦）副主任曾偉雄近日到訪廣西的多個城市，實地考察當地禁毒、打擊跨國犯罪和邊境管控等工作。他強調，要進一步加強禁毒工作的組織領導，加大打擊毒品犯罪力度，把毒品犯罪分子的囂張氣燄打下去。有香港學者認為，曾偉雄高調調研反映中港澳、甚至東南亞，需聯手堵截毒禍源頭。



曾偉雄於上月27日至30日，分別前往南寧市、崇左市、憑祥市等地，期間先後與廣西自治區黨委常委、政法委書記、禁毒委主任黃世勇，以及自治區副主席、禁毒委第一副主任、公安廳廳長周成方等人會面，聽取了自治區關於毒品問題綜合治理、嚴厲打擊跨國犯罪、開展嚴打暴恐專項行動和強化邊境管控等工作匯報。



在南寧市期間，曾偉雄曾赴當地紅十字會醫院的美沙酮治療門診和吸毒人員收戒收治中心實地視察。而在崇左市，曾先後前往憑祥市、龍州縣和大新縣等地邊境口岸、檢查站點和鎮村、社區、學校等基層單位，深入了解當地邊境地區毒品查緝、禁毒預防教育、戒毒康復治療、重點地區整治，亦視察了中越邊境攔阻設施的建設工作。



曾偉雄稱，廣西邊境線長、地理特殊，邊境管控任務繁重，要繼續強化工作措施，努力提升廣西陸路和海岸邊境管控能力，嚴厲打擊毒品走私等各類跨國犯罪活動。



參與是次考察的，還有國家禁毒辦副主任、公安部禁毒局巡視員安國軍，廣西自治區禁毒委副主任、公安廳副廳長補祥斌，自治區禁毒辦主任、公安廳禁毒總隊總隊長顏琦瑋等。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，跨境販毒問題猖獗，曾偉雄高調到廣西調研禁毒，反映毒禍問題已不只限於香港或內地一省一市，需中港澳、東南亞聯手堵截源頭，以打擊國際化集團將毒品從東南亞運入內地及香港。



他又指，日本警方日前在靜岡縣南伊豆町海邊一艘船上檢獲約1噸疑從香港走私入境的冰毒，成為該國歷來單次檢獲的最大批毒品，反映毒販膽大妄為，不惜鋌而走險，急於謀利，亦不排除毒販獲保護傘包庇，才如此猖狂。