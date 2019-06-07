升中派位擬提早公布　教育局冀家長有更多資訊

教育局建議修訂升中派位安排，由明年起提早在3月通知小六學生「自行分配學位」階段結果。教育局局長楊潤雄今日(7日)出席活動時表示，過去數年一直聽到家長反映，希望提早得知自行收生結果，令他們有足夠時間及資訊為子女升中做決定；局方經考慮後提出該建議，過去幾個月有與不同學校團體見面，包括直資學校議會及資助學校代表。



對於昨日(6日)家庭與學校合作事宜委員會與全港17區家長教師會聯會發表調查，顯示一半家長表示在新安排下會放棄直資學校學位，或會影響直資學校收生。楊回應稱，若可在不影響現行派位制度下，能令家長有更多資訊為子女作較佳決定是好事，至於家長最後作何決定，現階段難以預測，「可能唔係純粹分資助或直資，而係邊間學校嘅問題。」



另外，教協調查顯示80%受訪教師反對政府修訂《逃犯條例》，有憂慮教師會帶學生參加下周日(9日)遊行。楊回應說了解修例是具爭議的議題，政府已做不少解說及調整建議，希望教師本着專業精神教導學生，以平和心態處理社會上具爭議問題，作為教師應盡量避免帶學生到或有危險的地方。