喇叭運毒非新猷　香港台灣執法部門曾屢破

澳洲警方破獲本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，將1.6噸市值約65.6億港元冰毒藏於音響喇叭中，再經水路由泰國運入澳洲墨爾本。其實，利用喇叭運毒並非新手法，香港及台灣過往亦多次發現有人喇叭藏毒。



2015年1月，一名18歲香港青年利用喇叭運送6公斤懷疑冰毒被捕。當時，警方接獲線報指有毒販於牛頭角恆安街活動，直至下午掩至涉案大廈附近埋伏，其後目標人物以手推車推運3個喇叭，警員隨即上前截停調查，在3個喇叭內檢獲總值約280萬港元冰毒。



2014年，亦有3名青年於深水埗利用12個小喇叭箱藏毒，每個內藏250克「K仔」，共重3公斤，而小喇叭以內地免税店膠袋包裝。3名青年報稱失學失業，替毒販運送毒品每次收取1000港元報酬。



其實，海關早於10年前已發現類似手法。2009年9月，海關在文錦渡管制站破獲跨境運毒案，在一輛入境貨櫃車上申報是「喇叭」的託運貨物中，檢獲139公斤氯胺酮，當時零售價值達1600萬港元，而有關毒品是藏於120個喇叭箱的其中23個內。



台灣方面，台灣刑事局南部打擊犯罪中心於2016年1月下旬，在高雄市小港區一處倉庫搜索，結果在一批準備運往新西蘭的喇叭箱內，查獲17包共重38.35公斤的安非他命，當時估計市值約800萬至1000萬元新台幣。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/

