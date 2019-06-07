網民熱話：為慳電費去到盡？ 居屋戶疑偷電走廊煮飯

香港消費百物騰貴，為慳盡一分一毫，竟有人公然偷電？昨日（6日）網上流傳一張照片，照片中有人疑從大廈電錶房拉出電掣拖板，插上多部煮食工具在走廊煮食，其「偷電」行徑離譜，被網民怒斥，「偷嘢？報警啦！」。



網民 Wai Cheng 在 Facebook 群組「香港公營房屋討論區 」上載照片，並指照片攝於天水圍天盛苑其中一大廈走廊，照片中可見拖板上插上自備電飯煲、電磁爐及焗爐等煮食工具，電源相信就是來自後方的電錶房。目擊事件的網民形容「偷電居民」有如電影情節，一家人為慳錢無所不用其極。



有網民揶揄「偷電居民」有錢買電器，冇錢交電費，「一飯一餸一湯，啱啱好喎！」「慳到咁不如瞓街，租都唔使交」。不少網民質疑「偷電」屬刑事罪行，應直接報警處理，「報完管理處再報警！」



就有關事件，東網致電屋苑管理處查詢，接線職員指，暫時沒收到相關電話投訴。



網民有話說：



Kachc Chan：慳到咁點解唔返大陸



Chui Chi Him Tank：住居屋都咁狗X？



Joe Tsang：可以搬出走廊住



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