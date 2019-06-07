資料庫：跑馬地警署29年前遭掟汽油彈

本港1日內發生2宗疑針對警方的掟汽油彈襲擊案，當中被襲擊的跑馬地警署，於1990年9月24日亦曾發生被掟汽油彈事件，當日凌晨時分，歹徒將2個汽油彈掟進警署內，造成2輛警察電單車受損。事後，警方一度要求各區警署關大閘戒備，有人估計是黑社會明目張膽挑戰警方。



另外，本港也發生多宗釀成嚴重死傷的掟汽油彈襲擊案，2016年7月16日，西環觀龍樓一單位戶主，疑因收音機噪音問題與鄰居爆爭執，遭鄰居向屋內投擲汽油彈「一鑊熟」，女戶主攬住與三歲女兒慘遭活活燒死，男戶主變成火人，在窗邊掙扎後墮落平台斃命。縱火疑兇則返住所自焚，同告死亡。



1997年1月25日凌晨，尖沙咀寶勒巷新一代卡拉OK，被匪徒掟三枚汽油彈，數分鐘火勢迅速蔓延至3層樓，引致17人葬身火海，另有13人受傷。警方調查後銷定7名疑犯，當年拘捕4人，12年後另一疑犯被舉報在內地落網，並被移交香港警方，5名疑犯分別被法庭裁定謀殺及誤殺罪成，遭判處終身監禁及入獄11年。不過，時至今日仍有2名被通緝男子不知下落。



1990年9月11日凌晨，紅磡機利士路一間聯誼會，被3名兇徒闖入及投擲汽油彈，釀成3級大火，導致職員及客人共6死23傷。死者大部分為聯誼會職員，傷者則為通宵雀友，警方調查相信涉及黑幫尋仇。



1967年本港先後發生多宗勞資糾紛，新蒲崗塑膠花廠的一宗勞資糾紛觸發激烈警民衝突，後更演變成歷時長達7個月的暴動，有激進人士以汽水瓶來製造汽油彈襲擊警署，暴動導致最少52人死亡，包括1名駐港英軍拆彈專家及1名消防員。