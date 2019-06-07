發射台︰搶購外國名牌圖利　內地撐國貨淪笑柄

近日有日本時裝品牌與美國藝術家合作推出系列服裝，於內地牽起搶購潮，各門市開門僅數小時就被搶購一空，而市民搶購的醜態盡顯，惹來輿論批評。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集要發炮狠批內地人搶購外國品牌的醜態，加上在中美貿易戰下，內地民意經常把「支持國產」掛在嘴邊，但「身體卻很誠實」，哄搶外國名牌，醜出國際，淪為笑柄。



有日本時裝品牌近日與美國藝術家推出聯名服裝，內地開售時，門市一開門就立刻引來市民搶購，期間有人在商場飛奔，門市閘門仍未完全打開，就已爬進店舖，不管尺碼，見衫就搶，甚至連假人模特兒的展示商品都不放過，有市民甚至為了一件衣服大打出手，拳拳到肉。節目批評在外國名牌面前，甚麼「血濃於水」早就被拋諸腦後，有國內網民更指，搶購的人失控像喪屍，完全失去理智，亦失去了人的尊嚴。



節目點出，瘋搶背後都是「錢作怪」，被搶購的衣服在門市不用一小時已售罄，但轉眼就在網上見得到，但價錢就比原價貴十倍，換言之，這班網民口中的「喪屍」其實是炒家才對。



其實搶購外國品牌，再拿去炒賣，在內地已見怪不怪。早前美國咖啡品牌推出一款「貓爪杯」，亦引起搶購潮，至於智能手機、限量版球鞋更不用說，經常出現人龍排隊搶購，而被搶購的產品往往在門市開售不久，就會在網上出現炒價，皆因這類名牌產品不止具備功能，最重要是可用來炫耀。



節目又指，其實國產或外國品牌，只要品質好、價錢划算，自然會吸引到顧客，但內地消費一族盲目吹捧名牌，為了快一步到手，炒價再貴都購買，最終男女老幼都去哄搶，為的只是轉售圖利。在中美貿易戰下，內地主流民意經常把「支持國產」掛在嘴邊，但當美國、日本等國外品牌推出新產品時，內地民眾雖然口裏說不，身體卻很誠實地去哄搶，為了幾分錢，為了虛榮，丟架丟到醜出國際，「支持國產」淪為笑柄。



讀者欲觀看《發射台》全部內容，方法非常簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方的《電視》Icon，進入頁面後選擇左邊的「時事」分類，再點選各集節目，影片就會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。



另外，東網的雙聲道功能已經支援各款Android及iPhone手機，而且用法非常簡便。觀眾在收看影片時，會預設成以廣東話播放，只要一按螢幕下方的「喇叭」按鈕，就可以揀選以普通話配音收看節目，滿足不同觀眾口味。



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