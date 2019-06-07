政Whats噏：咒罵言論惹批評　胡志偉被「老鴿」照肺

近日立法會爭議不息，民主派同政府嘅關係更加係劍拔弩張。民主黨(白鴿黨)立法會議員胡志偉喺上月嘅立法會特首答問大會上鬧爆特首，更夾雜咒罵，事後引起抨擊。雖然胡係黨主席，但據聞佢就因為呢件事被黨內「老鴿」召咗去「照肺」，呢啲就名副其實叫做「胡」作非為兼禍從口出喇！不過，胡堅持自己嘅言論係「恰如其分」，仲話每個人都有自己嘅態度，認真有型。



話說立法會最近因為政府擬修訂《逃犯條例》鬧哄哄，反對修例嘅民主派更不斷批評政府。喺5月舉行特首答問大會，民主派趁機發炮。當時胡志偉亦都批評特首，破壞香港同失職，結果被主席梁君彥逐離會議廳時，但胡仍邊行邊咒罵特首，表現相當激動，在場人士都感到驚訝。



胡嘅言論及後引起風波，被外界批評係有侮辱成分，而有關言論若出於激進民主派之口可能會被視作理所當然，但今次就同白鴿黨一向傾向溫和嘅作風大相逕庭。該黨中人透露，胡因此事被照肺，有「老鴿」仲直斥胡作為主席，代表成個黨，但言論同街市阿嬸冇分別，實在唔恰當。



消息又指，胡嘅言論唔止惹來老鴿批評，亦令過往有捐款予該黨嘅商界有微言，甚至有商界人士後悔於該黨周年晚宴「捐咗錢畀佢唱歌」。所以話，胡今次嘅行為分分鐘影響該黨嘅捐款收入，加上該黨議員曾要求政府高層下台，之後該黨再舉行晚宴籌款，相信有關政府高層都不會被邀出席，有機會影響商界捐款意欲，籌募經費難度亦增加。



胡回應查詢時就否認被照肺，亦聽唔到有不滿佢言論嘅聲音，認為言論只係針對特首，恰如其分。對於會否擔心言行咁激會影響商界等對該黨嘅支持，佢就話每個人都有自己嘅態度。其實，胡作為主席，一言一行都代表個黨，比起其他黨員更應該謹言慎行，否則上樑不正下樑歪，下面咪有樣學樣囉。