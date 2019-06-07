警總衝鋒車及跑馬地警署被掟汽油彈案　警方共拘捕4名男子

就今日凌晨灣仔警察總部對開一輛衝鋒車及下午跑馬地警署先後被掟汽油彈案，「O記」總警司黃維表示，警方於今日(7日)傍晚在鰂魚涌英皇道發現涉案車輛蹤影，衝鋒隊警員到場後，見到車上有一名男子，並目擊男子逃進英皇道873號大廈，警員追上大廈搜索，成功拘捕該名男子，相信涉及2宗案件的車輛已找到，警方將繼續做科學鑑證工作。目前警方共拘捕4名涉案男子(22至60歲)，他們將被通宵扣查。此外，其中一名被捕疑犯，報稱感到不適，須送院治理。



4名被捕男子，除駕車犯案的主犯外，還包括2名懷疑同黨、以及一名年約60歲男子，警方將調查他與主犯的關係。警方相信只有1名疑犯犯案，其餘3名疑犯在主犯住所附近被捕，警方調查案件是否有幕後主謀及犯案動機。



汽油彈由誰人製造仍需調查，惟汽油彈製作粗糙，2個汽油彈用同一款啤酒樽製造，內盛有類似汽油液體，樽口塞有紙碎，透過點着紙碎將汽油彈燃點，相信汽油彈在住所或其他地方製造，現場檢獲的刀，正調查是否與主犯有關。



據悉，被捕的60歲男子，相信是其中一名疑犯所居住大廈的車場看更，有人向疑犯通水被捕，另外2名男子相信是在案發後，疑前往縱火疑犯住所「探望」對方時被捕。警方發現涉案私家車停泊在英皇道，車上一名男子手攜一個相信內藏利刀的紅色環保袋進入一幢大廈，該男子走到大廈13樓天台，將疑為犯案時使用的黑色鴨舌帽及口罩放到大廈水缸底，再將環保袋掟落樓。被捕男子曾有誤導警務人員及襲擊，疑有仇警心理。