執屍隊工目值勤飲酒鬧事　食環署包庇捱轟

負責移走、處理屍體的食物環境衞生署屍體處理隊(俗稱執屍隊)工目，竟在辦公時間於值勤室涉飲酒兼鬧事，更肆無忌憚存放啤酒在值勤室雪櫃，有同事不齒其行為向署方投訴，但涉事者態度依舊，員工狠批食環署管理無方，縱容及包庇違規行為。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指公務員當值期間飲酒屬違規，若其上司無嚴肅處理，實屬失職，署方必須嚴肅跟進遏止歪風。



執屍隊由管工、工目及二級工人組成，工目負責指導和監管二級工人執行任務，他們二十四小時候命，負責處理人和禽畜的屍體。據了解，在去年十一月，食環署葵涌車房值勤室發生執屍隊工目醉酒鬧事事件，涉事工目被指涉嫌帶醉上班，在值勤室講粗口及搗亂，有同事及高級管工見狀，欲上前阻止，雙方糾纏期間有人受傷，有管工更稱「畀人打」，其後有值勤室人員向署方報告事件。



有食環署員工透露，涉事工目不時在當值期間飲酒，至近日仍在值勤室雪櫃存放啤酒，供他隨時飲用，值勤室其他人員屢勸無效，擔心涉事工目醉酒會影響執屍隊執勤，更憂慮有人隨時「發酒癲」，危及其他人員的安全，認為署方必須嚴肅跟進問題。人員曾經為該種情況多次向高級管理人員投訴，但最後仍是不了了之，認為上級有包庇該工目之嫌，令工作隊伍變成「有法不依」、「包庇劣行」及「損害同袍」等問題。



食環署發言人表示，署方於去年十一月知悉事件，已按既定程序處理，至今年三月亦接獲相關投訴。發言人重申，署方不會評論個別員工的個案，但強調一向重視員工紀律，若發現員工有違規行為，會按既定程序處理，紀律處分違規的員工。



公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，上班飲酒屬違規，而辦公室雪櫃是供員工存放飯盒，不應存有酒精飲品，涉事主管可透過口頭警告、書面警告等向相關人士進行懲處，若涉事者屢勸不改，最嚴重可被革職，若主管無妥善處理問題，「就係主管問題，佢哋兩個攬炒，其他同事亦可能會有樣學樣」，主管實需負上責任。