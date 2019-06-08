八達通讀卡器過敏　販賣機易誤嘟卡扣客錢

不少自動販賣機的八達通卡閱讀器設置位置相等於市民褲袋的高度，市民一不小心分分鐘路過也會被徵收「過路錢」！有「趕返工」的港鐵乘客，在人多擠迫通道上行經一部出售雨傘自動販賣機，在褲袋的八達通卡竟於電光火石之間遭閱讀器「嘟中」，被扣除了百多港元。八達通公司回覆時確認有收到相關查詢，指八達通卡與閱讀器有效操作距離最多可達一百毫米，長度等同成人手掌，該乘客「中伏」後大呻無辜：「咁都嘟到，真係離譜」，籲市民小心。



讀者劉小姐表示，上月九日從東鐵大圍站上車，經九龍塘站轉乘荃灣線到深水埗上班，惟出閘時驚覺八達通餘額由二百港元「激減」至只有五十多港元，翻查發現其中一項交易紀錄是在港鐵九龍塘站其中一部雨傘自動販賣機，購買了一把價值一百三十八港元的雨傘，但她堅稱沒有在乘車途中用八達通卡做任何交易，不排除因為行經該販賣機時不幸「被購物」，大感無奈。



東網記者到該雨傘自動販賣機實測，發現該自動販賣機上的八達通卡讀卡器位置，剛好是成年人褲袋位置的高度，且讀卡器突出，測試亦發現八達通卡閱讀器相當敏感，相隔約一隻手指距離便能夠成功感應「嘟卡」，立刻扣錢，有別於其他販賣機需先選定產品價錢，再拍卡交易的過程。按此情況，相信劉小姐當日人多擠迫行近該部自動販賣機，褲袋內八達通卡較貼近讀卡器而被扣錢。



八達通公司回覆，確認曾收到客戶查詢一筆一百三十八港元的交易詳情，包括交易日期、時間、商戶名稱及交易金額，於得到客戶同意後將事件交由自動販賣機的商戶直接跟進，考慮到該名客戶的個別情況後，商戶同意安排全數退款。



據八達通網站顯示，商戶可以選擇不同種類的八達通讀寫器，包括適用於自動販賣機的套件，但八達通公司表示，自動販賣機的外型設計及裝設八達通讀寫器的位置和高度，由商戶自行決定，八達通讀寫器與八達通卡及產品的有效操作距離，一般在三十至一百毫米範圍內。公司已就今次事件向該商戶反映意見。



其他八達通讀寫器款式包括於影印機使用的插卡式八達通處理器、小型多功能及便攜式處理器等，多以水平式安裝，相信較少機會有「誤嘟」情況。