八百警候命防再受襲　提醒同袍及家屬注意安全　議員譴責暴行

香港昨日半日內發生兩宗投擲汽油彈事件，投擲對象竟是警察總部警車及警署，公然挑釁警方，警隊恐防再有警署遭狂徒襲擊，昨日高度戒備，下令各大總區應變大隊第三梯隊約八百人候命，並提醒各警署及警察宿舍的同袍及家屬要小心，恐防是針對警務人員的行為。多名立法會議員直言是明顯針對警方的有預謀挑釁行動，更有機會造成嚴重傷亡，對歹徒暴行予以譴責。



本身駐守北角分區特遣隊、昨日亦有到現場參與行動的警察員佐級協會主席林志偉表示，嚴厲譴責暴徒的暴力行為，指不但公然挑釁香港法律，更意圖嚴重傷害警務人員的身體，是針對執法人員作出的致命襲擊，已超越市民能容忍的底線，社會絕不縱容姑息，更不能讓這嚴重暴力罪行繼續蔓延。



立法會保安事務委員會主席陳克勤直言，灣仔警察總部與加油站鄰近，於附近投擲汽油彈有機會引起連鎖反應，後果不堪設想，而執法機關車輛成為襲擊對象，明顯是針對警方，強調此種行為是有預謀挑釁警方，不但危害本港社會安全，亦會危及車上警員生命安全。陳重申，縱火暴徒的行為絕對不能容忍，對事件予以強烈譴責。



保安事務委員會委員葛珮帆直言，香港作為全球最安全城市之一，而警隊更是法治的象徵，今次有狂徒針對警方投擲汽油彈，是公然挑釁警方及法治的行為，強調有關暴力行為是社會絕對不能容忍。



葛更形容，投擲汽油彈的行為及手段如同恐怖活動，威嚇全港市民，目前已接獲多名市民反映對事件的憤怒及譴責，更有市民擔心會在鬧市出現投擲汽油彈的情況，憂慮會傷及無辜。



葛呼籲警方要加強在鬧市的戒備及巡查，而市民也需要提高警覺，重申香港作為文明及法治社會，絕不能以恐怖及暴力行為去表達意見。



另一名委員何啟明亦指，香港出現針對警察總部及警署的投擲汽油彈事件，是挑釁警方的行為，直言後果嚴重，有機會造成嚴重傷亡，警方更應盡快徹查事件，以保障警員及市民安全。何又認為，現時社會氣氛對立，或會挑起仇視政府及警方的情緒，冀社會能夠回歸理性。