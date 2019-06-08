東方日報A1：深夜燒警總衝鋒車　下午再攻跑馬地

港島總區一輛衝鋒隊警車，昨凌晨途經灣仔軍器廠街附近，警員見一口罩黑衣男手持點燃汽油彈步向警總，正擬截查之際，對方突然轉身並向警車投擲一枚土製汽油彈，爆出火球穿越警車底，狂徒旋即登上平治逃去，警車車身熏黑幸無傷亡。相隔十二小時後，狂徒再下「戰書」挑釁，駕車至跑馬地分區警署投擲一枚汽油彈後逃去，火勢頗大幸自行熄滅無人受傷。警方展開「捷進行動」，傍晚在鰂魚涌尋獲涉案車輛並拘捕四名男子，其中一人疑是兩宗投擲汽油彈的狂徒，當中有人疑有黑幫背景，兩宗案件同列作縱火，一併交由O記跟進，正追查犯案動機及有否幕後主腦。



昨日凌晨約三時半，港島總區衝鋒隊7號車一車四人，早前在銅鑼灣處理完一宗墮海案件後，沿灣仔駱克道擬返回灣仔警察總部，當駛至軍器廠街交界警總對開，車上警員發現一名戴帽及口罩、穿黑衣黑褲的男子，手持一個已點燃的玻璃樽往警總方向前行。當黑衣男行至軍器廠街的二、三線之間，在瞥見警車後又轉身行回路邊，其身後停泊一輛遮蓋車牌的黑色平治房車。



警員覺有可疑遂減慢車速，正擬落車截查之際，黑衣男突然轉身衝向警車飛擲一枚汽油彈，但疑因力度不夠，汽油彈擲中警車左車頭後再反彈落地，爆開火球燃燒及冒出火光，一道熊熊火線穿過警車車底，車上警員似未及反應，駛前約十五米在彎位處停下。有目擊者稱，狂徒得手後迅即跑回平治從右邊上車，不顧危險穿越「火線」剷上軍器廠街行車天橋，往告士打道方向逃去無蹤。



衝鋒車警員沒受傷，因不清楚是否有其他爆炸品或危險品，又未知警車損毀情況及是否適合繼續駕駛，故落車查看而未有即時追捕。消防接報到場，火勢已經熄滅，大批警員封鎖現場，同時展開「捷進行動」，調派各區警員看守主要交通要道及設置路障檢查，追緝涉案平治房車。現場所見，馬路遺下約十八呎燒過的痕迹及玻璃樽碎片，衝鋒車左邊車身熏黑。爆炸品處理課人員到場搜證，用紙巾吸走遺留路面的液體，以及檢走玻璃樽碎片化驗。機動部隊警員則一字排開，沿軍器廠街上行車天橋搜證，早上近七時始解封。



詎料至昨午近四時，一輛遮蓋車牌的黑色平治房車，駛至跑馬地成和道六十號跑馬地分區警署外，一名身高約一米六五、戴淺色帽，穿淺色恤衫的口罩男子，突朝警署投擲一枚汽油彈後踩油逃去。警署外瞬間火光熊熊冒濃煙，火種其後自行熄滅，外牆及地面熏黑遺下玻璃碎，幸無人傷。



警方翻查現場一帶「天眼」片段並採取「捷進行動」，約一個半小時後，在鰂魚涌英皇道八百六十七號對開截獲懷疑涉案平治，其後在附近一幢大廈梯間及北角富澤花園，先後拘捕四名男子（廿二至六十歲），據悉有人疑有黑幫背景。初步調查顯示，在大廈梯間被捕的男子，懷疑涉及灣仔及跑馬地兩宗投擲汽油彈的縱火案，據悉曾有誤導警員及襲警前科，不排除有仇警心理。另兩名疑犯相信是其同黨，屬朋友關係，其餘一名六十歲疑犯相信是其中一名疑犯居住大廈的車場看更。



警方表示，涉案兩枚土製彈均製作粗糙，俱以啤酒樽載懷疑汽油液體，再把紙碎放入樽內點燃。警方把兩案列作縱火，交由O記跟進，正追查疑犯動機及有否幕後主腦，不排除有更多人被捕。面對歹徒嚴重挑釁，警方強烈譴責破壞法紀的行為，重申絕不容忍姑息。