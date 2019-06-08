東網透視：鬼網破壞海洋　怕水初中生學潛水護海

美麗的水底世界漸被廢棄魚網（鬼網）同垃圾遮蓋，失去色彩！一群怕水的初中生為保育海洋，早前在潛水教練指導下慢慢突破心理關口，成功考獲潛水牌，去年遠赴菲律賓潛水考察，協助清理垃圾，今年4月再接再厲到西貢協助執拾海底垃圾及鬼網。他們直言本港水質較渾濁，水底被鬼網包圍，但本港水域仍然「好靚」，有很多不同種類珊瑚、蟹等生物，呼籲大眾要保護香港的海洋世界，「我哋用少啲塑膠，都可以見番一個好靚嘅水底世界！」。



樂善堂余近卿中學10名同學去年參加校內的「星夢計劃」，在潛水公司資助下學習潛水，一個月就考獲潛水牌。就讀中三的趙棟（Tony）表示，從新聞中得知本港水底垃圾污染問題嚴重，希望參加計劃親身見證海底世界，向身邊親友宣揚環保訊息。他笑言從未接觸過潛水，由小到大亦懼怕鯊魚，更擔心潛水或會有危險，但當體驗過潛水後發現樂趣無窮，「好似魚咁係水入面游，見到好多生物！」另一中三生陳洛琳（Christy）亦坦言泳術不佳，為了入選計劃而自行苦練，她希望透過潛水，用雙手保護香港海洋生態。



今年4月，Tony聯同其中6名參與計劃的同學與潛水歷險會到西貢水域清理垃圾及鬼網。他最初以為只有小量鬼網，但下水後才驚覺水底被大大小小的鬼網包圍。Christy清理鬼網期間，一度被魚絲纏住雙腳，幸得教練慢慢解開，最後有驚無險。雖然如此，但他們仍然覺得香港的海底世界很美，希望能出一分力予以保護。



潛水歷險會課程總監區紹堅指，由於鬼網有一定重量，加上容易被纏，故清理鬼網主要由成人潛水員負責，中學生潛水員負責協助及拾細件垃圾。最後他們成功清理了一大桶鬼網和多袋垃圾。