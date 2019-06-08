東網透視：讓殘疾人士感受水世界　潛水教練獲嘉許

潛水器材繁多，價錢昂貴，令一般人對學習潛水卻步。教授潛水課程廿多年的區紹堅笑言以往普羅大眾皆認為潛水「好敗家，係有錢人玩意」，只有國際學校會為學生舉辦潛水班。但近年，不少基層學校亦將潛水納入課外活動，讓學生了解海洋生態，提高環保意識，其公司亦免去無資金的中學教練費及裝備費用等，原本一般潛水課程索價約4千多元，現時一名學生只需數百元的證書費用便可考潛水牌，讓基層學生亦可用較便宜的價錢學習潛水。



區紹堅在5年間教導逾百名中學生考獲潛水牌，更帶同學生到香港不同水域潛水執拾垃圾，讓學生親睹海洋垃圾對水質及生物的影響，從而明白海洋垃圾問題的嚴重性，希望從教育著手改善海洋污染問題。



他又稱，有部分學生學習潛水後赴外國修讀海洋生物的科目，亦有學生選擇以潛水教練作為職業，令他覺得「潛水係可以幫到學生作生涯規劃，好有滿足感！」除教導中學生潛水外，區亦推廣殘疾人士的潛水活動，讓殘疾人士可突破身體上之限制，去年在「滙豐營商新動力」獎勵計劃獲頒「可持續發展目標獎－目標10：減少不平等」的金獎。