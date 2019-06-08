Dr.東：進食未經煮熟食物　隨時禍「蟲」口入

滑潺潺的蟲蟲在腸道蠕動、「捉都捉唔住」的恐怖場面，背後原來是進食未經煮熟食物「遺禍」！有腸胃科專科醫生表示，臨床發現不少個案曾經前往日本旅遊，開懷大吃魚生，返港數月後，大便出現異常，肚脹不適，求醫後確診腸內有寄生蟲，需要接受杜蟲治療，提醒有四種寄生蟲要小心「禍從口入」。



大腸內窺鏡潛入陰森腸道窺探，一條蛔蟲忽然探頭而出，整個手術室都嘩聲四起。腸胃及肝臟科專科醫生吳嘉恩與手術團隊展開「捉蟲」行動，恐防蛔蟲被抓時斷開，吳醫生一度嘗試「拖網捕蟲」，惟蛔蟲迅速閃避，即時改用「圈套」將蟲的頭部鎖住，成功將身長20厘米的蛔蟲抽出病人體外。



根據吳嘉恩的臨床經驗，每年至少有一宗腸胃生蟲的個案，患者因腹部不適和膨脹、腹瀉，或留意到大便有蟲卵而求醫，曾有20多歲男病人無便意都長期肚痛，加上大便異常帶黏液求醫，吳醫生問診時得知該名男病人於去年底曾遊日本，食過魚生和沙律，此後亦飲食如常，吳推斷男病人吃過未經煮熟食物而「生蟲」，透過內窺鏡拉出一條長長的蛔蟲；另有病人會直接將成蟲連同糞便排出。



常見的腸道寄生蟲有4種，分別是蛔蟲、縧蟲、肝吸蟲及鞭蟲。其中蛔蟲最常潛藏在泥土，因此未洗淨的「有機」沙律菜或使用糞便作肥料的蔬菜內，都是蛔蟲的棲息地。吳嘉恩指，進食帶蛔蟲的食物後，蟲卵或幼蟲會寄居人體十二指腸內，蠕動到血液，隨血漂流到肺臟，大約3至4個月長大為成蟲後，有機會黏在痰液，病人不為意將帶蟲的痰液吞回肚內，蛔蟲就可在腸道藏身和攝取營養，一住住足10多年。



除魚生屬高風險，經常附在生豬肉、牛肉的縧蟲也要提防。縧蟲可寄生在人體小腸內，患者的糞便會帶有蟲卵；而近年流行韓式「醬油蟹」或中國人愛吃的生鯇魚片，都有機會將肝吸蟲帶到體內。吳嘉恩解釋，肝吸蟲被蝸牛吃掉後再排進水，「蟲蟲」可依附在淡水魚身上，故生食魚片就會連蟲入口，寄生在人類肝臟。至於體積較小的鞭蟲亦可藏於大腸內發育，存活至少5至10年。



證實肚內有蟲後，醫生會處方杜蟲藥，以藥物將寄生蟲排出體外，大部分人能根治蟲患；但吳嘉恩提醒，要防止寄生蟲入侵，清潔最緊要，尤其負責煮食的人，處理食物前、如廁後，都要徹底清潔雙手，切勿食用未經煮熟的食物。



預防生蟲有辦法：



~保持雙手清潔，經常修剪指甲

~處理食物或進食前，以及如廁或處理糞便後，用梘液及清水徹底清潔雙手

~小童勿吮吸手指或搔抓肛門範圍

~要飲煮沸的自來食水，或飲用樽裝水

~魚肉須徹底煮熟，避免進食生滾魚生粥或魚生

~燒烤和吃火鍋時，不要進食未經煮熟的牛肉、豬肉或魚肉



資料來源：腸胃及肝臟科專科醫生吳嘉恩



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