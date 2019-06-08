街頭測試　型男周圍送禮撩女仔　港女竟然咁反應？

只要對望十秒，對方必定愛上你？演藝新星楊天宇落區，同後生仔女大玩四目交投遊戲，更大派禮物！



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遊戲方法簡單，雙方對望直至其中一方忍唔住笑或者望開。楊天宇笑言「自己好易笑，玩呢個遊戲好渣！」不過，佢憑著英俊外表及高大身型，吸引大批少男少女，更有人當眾表白，而表白者竟然是個男生...？！



其實都係嗰句：你的樣子如何，你的日子也必如何！



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精選10款必揀禮物



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