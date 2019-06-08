街頭測試 型男周圍送禮撩女仔 港女竟然咁反應？
2019年06月08日 07:00
東網電視更多新聞短片
與男四目交投玩，你又「頂」唔頂得住？
只要對望十秒，對方必定愛上你？演藝新星楊天宇落區，同後生仔女大玩四目交投遊戲，更大派禮物！
【記得參加「賞您睇」！每段財經新聞睇到尾，即可click掣儲分換禮品。】
遊戲方法簡單，雙方對望直至其中一方忍唔住笑或者望開。楊天宇笑言「自己好易笑，玩呢個遊戲好渣！」不過，佢憑著英俊外表及高大身型，吸引大批少男少女，更有人當眾表白，而表白者竟然是個男生...？！
其實都係嗰句：你的樣子如何，你的日子也必如何！
但撞唔到男神派禮物都唔好失望！因為東網 x The Club《賞您睇》儲分獎賞計劃已隆重登場！睇新聞、儲積分、一樣換到豐富獎品！
精選10款必揀禮物
★ 英國人氣Supersonic™ 風筒
★ 超人氣藍牙耳機
★ 手提遊戲機套裝連遊戲光碟
★ 法國品牌瓷器廚具套裝
★ 英國人氣風扇暖風機
★ 法式品牌手工馬卡龍禮盒
★ 超市禮券
★ 日本人氣抹茶年輪蛋糕
★ 意大利天然黑松露菌醬
★ 媒體商店禮品卡
立即參加：http://bit.ly/2wlgjOD
註：活動受條款及細則約束
---------------
Click吓面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。