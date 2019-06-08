200億購建社福設施　林正財指需求殷切實用得晒

勞工及福利局早前公布以200億港元購置私人物業作福利設施，預計全港18區將新增158項新設施。身兼行政會議成員的安老事務委員會主席林正財今早(8日)出席電台節目表示，當局計劃購買的物業並不包括住宿設施，而是不同類型的日間活動中心，而現時長者日間中心需求殷切，輪候人數以萬計，形容「合埋眼」購買和興建都不用擔心，「一定用得晒」，所以不要以為動用200億港元購買社福設施就足以解決問題。



林以長者日間中心為例，選址最重要鄰近長者居住地點，交通方便，而日間護理中心因涉及復康巴接送長者，故選址需要有讓長者上落車的地方。他指社署每年都有新設施落成，在改裝和裝修上很有經驗，希望政府能夠盡量做到「一地多用」，在同一個建築物內提供長者、青少年和幼兒都適合使用的設施，做到「跨代共融」。他提醒，日後的公共屋邨、新建私人屋苑、重建的地方等，都要考慮增建社福設施。



同場的社區組織協會幹事施麗珊表示，新建幼兒中心的交通需方便家長接送，現時幼兒中心在各區使用率不均，例如深水埗、元朗和北區，需要託兒服務的家庭較多。她舉例，西貢使用幼兒中心的人較少，目前服務未飽和，認為政府以西貢區未來年輕人口會增加為理由，購買3個幼兒中心未必符合當區家庭需要。