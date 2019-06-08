專家成立疫苗學堂　徐德義：接種助減醫療系統壓力

注射疫苗有助預防流感，由醫療界別專家組成的疫苗學堂今日(8日)舉行流感疫苗圓桌會議，共有20多位業界代表、學者和專家出席。食物及衞生局副局長徐德義致詞表示，雖然政府及衞生署努力透過官方渠道，向大眾傳達疫苗訊息，但市民不一定完全接收官方說法，可能較喜歡看其他非官方訊息，而他認為疫苗學堂的成立，有助政府推動正確的疫苗訊息，疫苗除了可預防疾病亦可減少傳染病發生，減輕醫療系統壓力。



有份出席會議的香港醫務行政學院院長劉少懷表示，冬季流感已成為香港風土病，而由慢性病引起的併發症，加上流感來襲，導致公立醫院出現病人逼爆情況。香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院(常務)副院長黃至生表示，政府在疫苗資助上下了不少工夫，包括疫苗資助由65歲降至50歲以上，令疫苗接種率大大提高，他建議當局可考慮引入「疫苗電子化」，讓醫生在門診看病時知道病人有否接種疫苗，或鼓勵退休醫護人員協助在社區上接種疫苗。



香港藥學服務基金會主席及總監蔣秀珠則提倡，引入噴鼻式疫苗代替傳統針式注射疫苗，因為噴鼻式疫苗不會有痛楚，對小朋友尤其有效，該學會已在樂富、青衣、東涌等與一些社區中心合作，為該區部分小孩及居民免費接種疫苗。