派$4000遙遙無期　議員市民齊轟政府無能

政府派4000港元關愛共享計劃過程亂象不斷，上月宣布已向所有計劃申請人發出申請確認通知，但仍有立法會議員及區議員今(8日)表示，近月每日都接獲零星申請人反映尚未收到通知，批評政府「好心做壞事」、「令市民質疑政府行政能力低，對政府冇信心」，亦有已接獲確認通知的市民直斥政府效率低，收款之日遙遙無期，怒斥當局「衰過唔派(錢)！」



政府發言人回應說截至周四(6日)，在職家庭津貼辦事處已就約31萬宗成功申請個案指示銀行發放款項，涉及約10億港元。至於部份申請人沒有收到申請確認通知，或因流動電話號碼或住址資料不詳。該處強調沒有遺失關愛共享計劃申請表格的紀錄，如申請人仍未收到確認通知，可於6月30日或之前致電熱線 38971088，或經電郵careandshare@wfsfaa.gov.hk向職津處查詢。



政府截至4月30日關愛共享計劃申請期完結日為止，職津處共收到約344萬份申請。惟觀塘區議員歐陽均諾今指，本月起已收到約60名未收到確認通知的申請人求助，批評政府令街坊無所適從，「日日都有街坊打嚟問我哋收唔到通知要點做，唔知使唔使重新交表。」



立法會議員柯創盛表示近月均有申請人就未獲發通知或未獲發款項而求助，斥責政府應深切反省，考慮簡化派錢程序，提高效率，「唔少基層市民可能等呢筆錢解燃眉之急」，他坦言政府好心做壞事，效率低，反映未夠「接地氣」。



市民石小姐怒轟政府派錢無期，令她大失預算，「我今年2月中跟足指示提交申請，原本打算復活節使呢筆錢，結果搞到依家都未收到錢。」她上周致電職津處查詢，職員告知現時處理2月初申請的派款事宜。