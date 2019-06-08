堅毅視障女圓配音夢　錄製故事集勉同路人

23歲視障少女鄧珮淇，於10歲時突然患上全球只有3宗案例的「線粒體基因突變」，不但令她失去視力，手腳協調亦出現問題，需以輪椅代步，但她最後也能克服重重障礙，邁向成為配音員的夢想，今日(8日)更發表首張錄音故事集。



她指初患病時曾經歷一段低潮時間，但因不希望家人擔心，亦明白一直消沉對自己或身邊人也無補於事，故重拾樂觀態度勇敢面對疾病。



淇淇自小喜歡邊看卡通片邊模仿角色的聲音，其後因患病失去視力而恐怕難再追逐配音夢，幸得就讀的香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校多名老師幫助，為她尋找適合的配音課程，其後亦得到保良局基金資助，跟隨資深配音員龍天生學藝。她憶述首次踏進錄音室時非常緊張害怕，以為會被外表嚴肅的老師責備，後來在龍老師幫助下漸漸建立信心，更投入配音的過程。



龍老師大讚淇淇比一般學生「醒目」，記性好，模仿能力強，配音前會努力背誦對白，錄音時又懂得感受角色語氣和節奏。他特別欣賞淇淇不怕困難的毅力，以及具感染力的樂天性格。



淇淇在老師的幫助下參與了2部卡通電影的配音工作，近日更出版了個人錄音故事集「聲夢傳淇」，一手包辦8個故事的創作及配音。籌備過程毫不容易，她背誦對白時要媽媽幫忙一句一句讀出讓她記熟，平均一星期才可背完一個故事。她現時每日仍要服食上百粒藥丸，加上不時抽筋令身體非常疲累，她亦曾想過放棄製作故事集，「不過諗起好多老師咁幫我，無理由半路放棄」，繼續努力花年多時間完成製作。



故事集內容不少源於淇淇自身經歷，例如其中一個故事描述了她患病時，爸爸每日不辭勞苦為其送上住家飯菜，亦有日常父女頂嘴趣事，「爸爸第一次開隻碟聽完呢個故事呆晒，媽媽話見到佢個樣好感動。」淇淇的故事集將向特殊學校及幼兒中心學生派發，冀透過自身經歷鼓勵身患疾病或障礙的同路人努力追夢。