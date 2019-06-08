霸佔會議廳遭抬走　4民主派議員報案

6名民主派立法會議員前日(6日)在立法會大會結束後一度佔領會議廳，企圖留守到下周三(12日)立法會就《逃犯條例》修訂恢復二讀當日，最後立法會行政管理委員會主席梁君彥指示保安人員將他們抬離會議廳。涉事4名議員譚文豪、范國威、許智峯和鄺俊宇今日(8日)就事件報警，稱根據《立法會(權力及特權)條例》已清楚列明，會議廳範圍適用於「在立法會或任何委員會舉行會議當日全部時間」，故當時他們不是在「非會議時間」使用會議廳。



他們又指，行管會的指示不應與刑事法例牴觸，《立法會(權力及特權)條例》亦是刑事法例之一，認為梁君彥違反當中第8和第19條，即關於「對進入會議廳範圍的規限」和「干預議員、立法會人員或證人」的條文，強調議員權利應受保障。惟他們亦補充只有律政司才有權提出起訴，警方只能調查，但他們與法律團體商議後仍認為應報警，如警方不受理，他們會尋求其他法律行動。



議員認為當日被驅逐是不合法及不合理，重申他們無阻礙他人，不應受暴力對待，驅逐是開了壞先例，擔心梁君彥日後會繼續以行管會主席身份驅逐議員，聯同建制派將立法會淪為「私人俱樂部」。