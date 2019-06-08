港鐵研翻新部分車站　鑽石山炮台山天后三站建通地面客𨋢

立法會鐵路事宜小組委員會將於下周五(14日)開會，討論提升港鐵設施的最新進展。港鐵向委員會提交的文件披露，機場快綫列車繼2008至09年翻新坐墊、椅套和地毯後，預計明年初起再次翻新11列機鐵列車的上述設備，預料於明年底完成。



港鐵又指，觀塘線、港島線及荃灣線正按需要，研究改善及翻新該三條鐵路線的個別車站，包括加建連接車站大堂至地面的扶手梯、改善乘客在大堂走動的空間、在架空段或非隧道段的月台加裝通風設施，以及美化位於車站旁的通風井等。由於三線涵蓋甚廣，港鐵指正訂立翻新車站的優次、工程規模及所需時間，制訂具體安排後會與持份者，包括區議會及地區團體溝通。



為便利乘客進出車站，港鐵亦打算重新規劃個別車站大堂布局，如觀塘站的前期招標工作已展開，整體工程預計於2022年第四季竣工。該站去年底完成於個別出入口增設閘機及調整部分閘機位置後，港鐵正分階段推展該站的提升工程，包括加建扶手電梯、重置連接大堂及月台的升降機設施等，減輕車站個別位置的擠塞，紓緩客流。



此外，港鐵目標為每個地下車站設置一部來往地面及車站大堂的客用升降機，鑽石山站、炮台山站及天后站尚未設有，港鐵正積極為炮台山站及天后站進行前期工作或工程，鑽石山站升降機則將配合沙中線通車安排一併啟用。