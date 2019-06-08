公僕同性伴侶可享福利　議員憂削政府行政權力

高級入境事務主任梁鎮罡就公務員配偶福利及合併評稅向終審法院提出上訴，早前獲判得直。立法會議員陳志全認為，判決反映香港需要就性傾向歧視條例立法，擔心同志在私人機構中受到歧視會「有冤無路訴」。立法會議員梁美芬坦言對判決失望，認為法庭判決剝削政府的行政權力及立法會立法權力。



陳志全今日(8日)表示，相關判決為未來整個同志運動踏出一步。他批評政府多年來對同性伴侶的權利，以及性傾向歧視條例等逃避公眾諮詢，現時法庭判決顯示政府作為最大僱主，措施中都隱藏歧視。他要求政府檢討政策，若同性伴侶有外國結婚證書，亦應享有公務員已婚宿舍等房屋福利。



他又建議，香港應研究性小眾登記制度，讓他們即使沒有條件到外國結婚，但若想進入穩定關係亦可享同等福利。



梁美芬則表示，今次判決提及不牽涉同性婚姻，相信自己代表絕大部分香港市民支持傳統婚姻價值，即一夫一妻制。因此由幾個法官就決定婚姻家庭制度，對社會非常不公平。她建議擴大受養人定義至包含同性關係，以處理有關同性伴侶福利的爭議。