屢獲放生今又搞事　黎智英被自己友嘲監躉

民間人權陣線明天(9日)舉行反《逃犯條例》修訂遊行，趁今日(8日)前夕到立法會外作最後召集，「搞事四人幫」均出席，其中有「漢奸黎」之稱的壹傳媒黎智英更高呼「引渡林鄭」，又一度被嘲監躉。



黎智英連同前政務司司長陳方安生、天主教香港教區退休主教陳日君及民主黨創黨主席李柱銘均現身，高呼「驅逐林鄭、林鄭下台」等口號，黎智英其後高呼「引渡林鄭」，惟未有人跟隨。黎智英發言說勿當現時的自由空氣為「老奉」，若明天不上街就不再可呼吸到自由空氣。



活動上黎智英手持道具拍片，遭民主黨前主席李永達嘲笑為「監躉」。事實上，黎智英過去被指是違法佔領行動的「幕後黑手」，但至今只有9名佔中搞手遭起訴，當中不包括黎。黎亦被指為民主派「金主」，過去曾多次秘密捐款予民主派政團及立法會議員，涉款逾4000萬港元。



此外，黎曾於前年6月4日涉刑恐東方記者，當時黎出席六四祈禱會後，突走到一名在場進行正常採訪的東方記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，有相有片，證據確鑿，受害男記者亦已報案。直至去年8月中，黎終被警方急召錄口供，惟案件拖延兩年，律政司仍未提出檢控。



律政司放生黎智英：http://hk.on.cc/fea/lai/

