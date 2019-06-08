網民熱話：內地女月台踎地歎壽司　網民嘲似路祭

在港鐵範圍，入閘後及車廂內嚴禁飲食是常識吧！不過4名內地女遊客似乎不懂此規矩，在月台大模廝樣食壽司「放題」，期間更食得忘形開懷大笑。大批網民對她們舉動大感不滿，怒斥「肉酸」、「似路祭」。



事件發生於東鐵沙田站前往羅湖方向月台。從網民Kat Kitty Fung上載的片段及圖片可見，4名年輕而且打扮光鮮的內地女遊客在月台上，把行李篋當作餐桌，齊齊蹲在地下大歎外賣壽司。期間4人食得津津有味，笑容滿面，完全無視其他乘客側目。貼文者謂：「我返大埔時喺沙田月台見到奇景！4個女仔食緊壽司自助餐！好多人等車望住佢哋仲好開心笑！完全冇港鐵職員阻止！」又利申因為得自己一個女人，又要照顧BB，所以沒有出言阻止。



網民看過事件，直斥該4名女子「唔知醜」，「面皮夠厚唔知醜先係好嘢，自問自己真係做唔出」，「踎喺度食嘢，打扮得幾靚都冇用。」亦有人認為如再縱容行為，後果只會更不堪，「等睇吓次打邊爐，香港玩完」，「再唔制止，下次遊客打麻雀。」



根據港鐵附例第43(27)(B)條，入閘後範圍，月台及車廂內嚴禁飲食，違者最高罰款2000港元。



網民有話說



Calvin Chan：唔講我以為路祭

Jemmy Leung：我上次餓到暈，食一塊餅都罰款

Christine Cheung：又話月台同車廂內禁止飲食！

Maria Lown：踎低不是香港人的文化



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