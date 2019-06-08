公僕同性伴侶福利案　梁鎮罡將與政府商執行細節

歷經5年爭取公務員同性配偶福利獲判終極勝訴，高級入境事務主任梁鎮罡形容過程漫長，指首次申請司法覆核獲判一半勝訴時非常不開心，上訴後被判全部敗訴，「當時唔夠2分鐘，已經決定要再上訴」，結果在終審法院取得最後勝利。他稱未來將有約一個月時間，與政府一方商討執行上的細節。



梁與外籍配偶Scott Paul Adams今午(8日)在一個活動上分享心情，梁指早在2014年、未婚前已去信政府溝通，對方卻指其同性配偶無法享有福利，雙方就有關問題拉鋸多時，「好聽啲就理性討論，難聽啲係筆戰」，梁稱過程令他燃起心中的「熊熊烈火」，在2015年提出司法覆核。



司法覆核路漫漫，梁指此案牽連其他同性婚姻者，故判決前「心好驚，因為輸咗唔單是兩個人的事，代表我會成為政府嘅『尚方寶劍』，用嚟廝殺其他人(同性婚姻者)」。Scott則說當時未知判決時間，故與梁同前往意大利旅遊，得悉有判決後即趕回港，抵港時已是判決當日早上7時。



對於有立法會議員就案件提出質疑及其他社會上的聲音，梁稱明白會有不同意見，希望能互相尊重。