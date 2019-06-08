警派1800人員應付明天遊行　立會外架多重鐵馬

民陣明日(9日)發起反對修訂《逃犯條例》遊行，主辦單位預計至少20萬人參加。遊行終點將設於立法會大樓外圍，今日(8日)大樓附近明顯加強保安，立法會道至添美道置放數以千計的鐵馬，就連中信大廈天橋沿路架起雙重、甚至三重鐵馬防線。



據了解，警方明日將派出約1800名警力應付整個遊行活動，主要人員來自港島總區人員，及各區機動部隊作為前線主要戰力。對於網上有個別人士及團體主張在遊行期間或完結後，以抗爭或以激烈手段表達訴求，消息指出警方已有相對部署應付，以防混亂延伸。



遊行隊伍明日下午3時由維園中央草坪起步，終點設於立法會外。今次將開放沿途3條西行線及2條電車路予遊行人士，並預留東行線作緊急車輛通道。警方明日下午2時15分起，在銅鑼灣一帶陸續實施封路，下午4時於金鐘政總附近封路。據了解，屆時警方會密切留意遊行人數和前進情況，避免在軒尼詩道東西行6條行車線上造成擠塞，影響遊行進度。



警方亦為確保遊行人士能夠盡快起步，已要求主辦單位，當維園中央草坪的人數達到草坪面積的85%，遊行隊伍就需要提早出發，以免人流過密，容易威脅公眾安全。警方早前強調，維園為今次遊行的唯一起步點，呼籲市民不要大規模中途加入，以免嚴重影響交通，及對公共安全及秩序構成威脅及混亂。銅鑼灣崇光百貨外、百德新街過路線及糖街的路口，將會為此在遊行開始後封閉。