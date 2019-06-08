掟汽油彈：向疑犯通風報信　律師指可被懷疑參與合謀

黑幫分子掟汽油彈襲擊警車及警署案，警方拘捕4名男子，當中一名涉案車場看更，涉嫌向主犯通風報信。執業大律師陸偉雄表示，看更因通風報信被捕，顯示警方懷疑他有份參與事件，且與主犯有協議，涉嫌串謀犯案，刑責與掟汽油彈的主犯同樣嚴重。警方不會胡亂拉人，肯定認為看更若不知情，絕對不會向主犯「通水」協助其逃走。



陸偉雄續稱，警方懷疑看更有份策劃合謀，是透過環境證據去推論，因為對一個三唔識七的人，絕不會向其通風報信，必定事出有因，可能事前已知道事件。既然知情，警方就有合理理由懷疑其參與合謀，並與主犯有協議，因此拘捕他及扣留48小時，以便搜集更多證據。



另外，一旦證實看更有份合謀，警方會控告他串謀縱火，而縱火屬於嚴重罪行，最高刑罰為終身監禁。因此，案件會直接上高等法院審訊，今次連續犯下2宗挑戰警方的縱火案，刑罰肯定不輕。他呼籲市民，不要因為好心，而向被警方追捕的人士「通水」，否則會被認定與對方合謀而惹上官非。



律師梁永鏗則指出，向疑犯通風報信等同阻差辦公，阻礙警察拉人，一般情況下刑罰不會太重。不過，倘證實通風報信者與疑犯合謀，其刑責與掟汽油彈的疑犯一樣。假如證實「通水」僅出於好心或者八卦，令警察拉犯辛苦些，刑責會較輕，可能被判罰社會服務令。