建制派撐修逃犯例補漏洞　逃犯末路

為引渡台灣殺人案疑犯而修訂的《逃犯條例》草案，將於下周三(12日)直上立法會恢復二讀，備受社會各界關注，其中民主派明日(9日)發起遊行要求政府撤回修例，並重新就修例諮詢市民，但建制派重申，修例後已有多重把關，政府和法庭均會審批，加上「八不移交」情況保障，普通市民生活不會受影響，唯獨嚴重罪犯、漢奸走狗才需要擔心通過修例，呼籲市民安心。



有建制派更形容香港目前有如司法淪亡，必須修例堵塞漏洞，否則將淪為「逃犯天堂」、黑惡氾濫，批評民主派無法無天、散播白色恐怖，反對修例是為達到政治目的，乘機攪亂香港。



大律師兼立法會議員梁美芬稱，修例後若需移交逃犯，需要通過多重把關，強調香港奉行的普通法重視原則，政府需要履行政策聲明中的承諾，否則或需面對司法覆核，而法庭進行審批時亦作出相應考慮，認為有足夠能力把關。梁又指，過往內地曾移交逃犯到香港，但香港則未有移交逃犯至內地，有需要堵塞漏洞，不能只堵塞台灣或其他地區，亦需要包括內地，強調政府已就修例作兩次修改，當中包括將移交罪行的門檻由3年上調至7年，只有非常嚴重的罪行才會被引渡，普通市民可以安心。



香港中律協創會會長陳曼琪指，社會上擔心沒有犯法亦會被移交，是基於部分民主派議員和外國抹黑造成，陳批評他們「抽政治油水」，散播白色恐怖，令事件演變成政治角力。問及是否只有嚴重罪犯、漢奸走狗才需要擔心是次修例，陳直言無錯，強調修例目標並非普通市民，而是在境外犯下嚴重罪行然後逃至香港的罪犯，重申《逃犯條例》已奉行多年，是次修例對港人的保障是有增無減，當中包括一罪不能兩審，以及政治、宗教等罪行不會移交等，呼籲市民不必憂慮。



陳曼琪又提及內地與香港往來日漸密切，罪犯容易藏身香港，故必須修例堵塞目前的法例漏洞，以免香港成為「逃犯天堂」、「罪犯窩藏地」，打擊黑惡氾濫的情況。



「廿三萬監察」發言人、前立法會議員王國興認為民主派全力反對修例，內裏蘊藏不可告人的政治目的，如擔當外國勢力的棋子，配合攪亂香港，為了讓外國在中美貿易戰上得利，不斷上綱上線，又指當中部分人士或已安排後路，反對修例或為逃離香港鋪路，有如「維護罪犯利益」，呼籲市民不要「上當」，不要參與遊行。



王認為，反對修例對台灣殺人案的死者家屬不公道，又指保安局已表明尚有另外十四宗案件亦因未有協議而未能移交疑犯，認為所有案件的受害人及其家屬均希望盡快通過修例，彰顯公義。



此外，漁農界今日(8日)和明日均發起漁船海上巡遊，掛上「撐修例」、「保平安」等橫額在維多利亞港上巡遊，認為修例有助打擊罪案，期望能盡快通過。至於教育界亦有團體呼籲教師緊守專業，切勿動員學生參與明日遊行，擔心會危害學生安全，並強烈反對以任何暴力方式表達訴求。



引發修例的港男涉於台灣殺害女友案發生於去年2月，懷3個月身孕的香港女子潘曉穎與男友陳同佳赴台旅遊期間，潘遭殺害並藏屍於行李篋棄置。陳其後返港因處理女友的財物，在港被控4項洗黑錢罪罪成，今年4月29日被判囚29個月。陳在審訊期間雖承認在台灣殺死女友，但在港只能控告他取去女友財物。基於香港與台灣未簽訂引渡協議，觸發港府就移交逃犯修例，冀堵塞法律漏洞。