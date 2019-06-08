海外華人撐港修逃犯例　罪犯引渡受審天經地義

港府計劃修訂《逃犯條例》，在國際社會引起關注。東網訪問了英國及法國的華人社區領袖及資深活躍人士，他們均認為罪犯引渡受審天經地義，而修例亦可以堵塞漏洞。



移居英國超過30年的華僑王先生表示，修訂《逃犯條例》的原因是一名港男涉在台灣殺害女友後潛逃回港，但香港和台灣沒有引渡條例。他稱看不到修例以堵塞漏洞有何問題，更是絕對贊成：「殺人要接受審訊是天經地義，總要還死者及其家屬一個公道。」



來自廣州的劉先生稱，香港是中國的一部分，有人在內地犯事後，把他引渡受審並無不妥。他又認為反對的人士過度憂慮，修例可將疑犯繩之以法，公眾應該支持。資深活躍華僑張女士說：「若有人在外地犯法，逃到其他地方避開法律制裁，這還有天理嗎？」



法國法亞共和聯盟成員、前總統薩爾科齊政府亞洲事務顧問何福基指，香港有了移交逃犯協定後，就能把在內地犯罪但逃到香港的人士，送回內地受審。僑居巴黎40多年的港人雅格特指，犯事者在哪裏犯罪，就應在該處受審，尤其涉及殺人放火等嚴重罪行。



法國潮州會館副會長王仕雄也認為，港府修訂《逃犯條例》是正確。他解釋：「若果指兩地的司法制度不同，那就繼續修例吧，否則對罪犯沒有阻嚇作用，繼續無法無天。」