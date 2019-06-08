綜援檢討將針對健全成人　冀鼓勵持續就業

綜援計劃檢討將聚焦健全綜援受助人。立法會福利事務委員會後日(10日)開會討論有關綜援計劃的檢討，根據勞工及福利局遞交的文件顯示，是次檢討將於今年年底完成，焦點將是如何有效進一步鼓勵目標群組綜援人士投入勞動市場或持續就業。換言之，現時1.5萬名以低收入或失業原因領取綜援者，將有機會成為是次檢討主角。



現時1至6人或以上家庭平均領取綜援金由每月6500多港元至2.18萬多港元不等，截至去年年底，約有32.3萬人領取綜援，其中，14萬、即43%人是因年老而領取。港府今年2月起將長者綜援的申請年齡上限由60歲增至65歲引起軒然大波，不少市民對現正檢討的綜援計劃帶有不少疑慮，擔心再向長者開刀。



不過，根據勞福局的文件顯示，是次焦點將會是健全綜援受助人，但明言鼓勵健全受助人就業時，既不應影響綜援作為安全網效用，亦不可影響在職家庭津貼計劃下申請人持續就業動力，似會中間落墨之意，並計劃在今年年底完成有關檢討。



現時綜援計劃下設有豁免入息安排，以鼓勵受助人就業。收入首800港元可獲全數豁免，其餘3400港元則獲豁免一半，即1700港元，並以2500港元作為入息豁免上限。不過，有關豁免入息安排多年來未有調整，加上法定最低工資實施及不斷上調，有關安排早被批評失去鼓勵就業的用途。關愛基金於2016年推出為期3年的試驗計劃，邀請受助人參與，將上述豁免入息上限由2500港元放寬至4000港元。