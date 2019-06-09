東方日報A1：各界疾呼香港「黑惡」殃民禍國

為引渡台灣殺人案疑犯而修訂的《逃犯條例》草案，將於周三（12日）直上立法會恢復二讀，備受社會各界關注，其中民主派今日將發起遊行，要求政府撤回修例，並重新就修例諮詢市民，但建制派重申，修例後已有多重把關，政府和法庭均會審批，加上「八不移交」情況保障，普通市民生活不會受影響，唯獨嚴重罪犯、漢奸走狗及一眾香港「黑惡」如壹傳媒黎智英等，才需要擔心通過修例，呼籲市民安心。有建制派更形容香港目前有如司法淪亡，必須修例堵塞漏洞，否則將淪為「逃犯天堂」、黑惡氾濫，批評民主派無法無天、散播白色恐怖，反對修例是為達到政治目的，乘機搞亂香港。



大律師兼立法會議員梁美芬稱，修例後若需移交逃犯，需要通過多重把關，強調香港奉行的普通法重視原則，政府需要履行政策聲明中的承諾，否則或需面對司法覆核，而法庭進行審批時亦作出相應考慮，認為有足夠能力把關。梁又指，過往內地曾移交逃犯到香港，但香港則未有移交逃犯至內地，有需要堵塞漏洞，不能只堵塞台灣或其他地區，亦需要包括內地，強調政府已就修例作兩次修改，當中包括將移交罪行的門檻由三年上調至七年，只有非常嚴重的罪行才會被引渡，普通市民可以安心。



香港中律協創會會長陳曼琪指，社會上擔心沒有犯法亦會被移交，是基於部分民主派議員和外國抹黑造成，陳批評他們「抽政治油水」，散播白色恐怖，令事件演變成政治角力。問及是否只有嚴重罪犯、漢奸走狗才需要擔心是次修例，陳直言無錯，強調修例目標並非普通市民，而是在境外犯下嚴重罪行然後逃至香港的罪犯，重申《逃犯條例》已奉行多年，是次修例對港人的保障是有增無減，當中包括一罪不能兩審，以及政治、宗教等罪行不會移交等，呼籲市民不必憂慮。陳又提及內地與香港往來日漸密切，罪犯容易藏身香港，故必須修例堵塞目前的法例漏洞，以免香港成為「逃犯天堂」、「罪犯窩藏地」，打擊黑惡氾濫的情況。



立法會議員葛珮帆批評，民主派連月來以誇大、誤導、不盡不實的方式宣傳修例會帶來負面影響，又以衝擊、佔領、阻礙會議進行等各種方法阻止立法會審議條例，過往已數次用暴力導致有人受傷，擔心遊行期間會再有激進、勇武人士引起暴力事件，呼籲市民理性研究條文，不要輕易被煽動。葛重申，修例後仍有多重把關保障市民，指特首需面對全世界的監察，不認為特首會甘冒被各界指摘、影響與外國關係的風險，而強行移交某些人士，又指即使有市民不信任特首，亦尚有法庭把關，強調不少資深法官均為外國人，而其委任制度屬終身制，不會受外界影響，有足夠能力把關。



「廿三萬監察」發言人、前立法會議員王國興認為，民主派全力反對修例，內裏蘊藏不可告人的政治目的，如擔當外國勢力的棋子，配合搞亂香港，為了讓外國在中美貿易戰上得利，不斷上綱上線，又指當中部分人士或已安排後路，反對修例或為逃離香港鋪路，有如「維護罪犯利益」，呼籲市民不要「上當」，不要參與遊行。王認為，反對修例對台灣殺人案的死者家屬不公道，又指保安局已表明尚有另外十四宗案件因為未有協議，而未能移交疑犯，認為所有案件的受害人及其家屬均會希望盡快通過修例，彰顯公義。



此外，漁農界昨日和今日均發起漁船海上巡遊，掛上「撐修例」、「保平安」等橫額在維多利亞港上巡遊，認為修例有助打擊罪案，期望能盡快通過。至於教育界亦有團體呼籲教師緊守專業，切勿動員學生參與今日遊行，擔心會危害學生安全，並強烈反對以任何暴力方式表達訴求。



台灣殺人案發生於去年二月，港男陳同佳在台灣殺害其女友後返港，並在港盜用死者的提款卡提款及處理死者財物，由於香港和台灣兩地未有簽署引渡協議，故港府未能將陳引渡到台灣受審。不過，陳早前在港承認四項洗黑錢罪名，被判入獄二十九個月，而陳自去年三月被捕後已還押，預料最快今年十月可獲釋，故港府急於修訂《逃犯條例》，以趕及在陳獲釋前引渡到台灣受審。