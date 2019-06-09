我有正能量：躍動基層　團體義辦體育訓練助弱勢

在香港談體育運動，彷彿有點奢侈。孩童忙於讀書，成人為生計奔波，偶有時間溜到街上跑步，已是都市人最容易接觸的一種運動。基層接觸運動更難，租場地、參加興趣班、購買裝備等均需花費；對少數族裔、有特殊學習需要學生等弱勢社群，缺乏專人指導或設備配合，可謂難上加難。這項基本權利，與我們的距離到底有多遠？



伴隨「嗶」的一聲，水花四濺，5條泳線的選手拚盡全力出發。各人參加比賽的原因或許各有不同，有人希望成為冠軍，有人則希望挑戰自己完成賽事，有些人的想法更簡單──為了證明自己懂得游泳。對本地孩童而言，坊間的游泳班選擇繁多，學游泳並非難事。然而，對有份參加今次游泳比賽的6名少數族裔女生而言，能夠學懂游泳已經殊不容易。



「有啲家長唔畀小朋友參加，就算畀去，都好難先搵到女教練，我哋仲要長袖泳衣先可以游，比較麻煩。」有份參與游泳比賽的Aimen坦然，基於宗教理由，一般巴基斯坦女生不能參加游泳班。幸其家庭比較開放，更獲母親支持，令一向有興趣學游泳的她如願以償。



培訓她們的凝動香港體育基金考慮到不少少數族裔女生因宗教背景，不可向其他人展露身體而未能學游泳，於是舉辦免費游泳班，安排女教練任教、為學員提供長袖泳衣，並確保泳池內並無其他成年男性。基金項目主任吳詠軒（Rain）希望透過上述保護措施，令學員的家人放心，讓她們學習游泳。Aimen則表示，參加游泳班不但可以學習游泳，更能訓練中文，並與不同國籍的師生溝通。



基金於2012年成立，以「體育造就青年」為目標，透過提供免費或價格相宜的長期體育訓練班，讓基層、少數族裔女性及有特殊學習需要的同學接觸體育運動。除了游泳、跑步、花式跳繩、女子足球等較熱門項目外，更有舉辦劍擊和高爾夫球訓練班等「貴族運動」。其中，專門為有特殊學習需要同學而設的跆拳道班，教練藉限制學員於指定框框內達成某些動作，成功完成才給予獎勵，以訓練患有專注力失調及過度活躍症（ADHD）學員的紀律。



Rain指，訓練班找來現任或前港隊成員擔任教練，而且有別於坊間的興趣班，一般僅為期3至4個月，訓練班至少為期1年，「有啲去到2年、4年，如果有成績又有心學，甚至有獎學金供佢哋學到入港隊。」她深信，體育運動不單是競技，更是每個人的基本權利，弱勢社群的學生亦應享有同等權利，並從中學習及發掘個人特質。

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