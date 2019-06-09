陳弘毅料中央不輕易提引渡　倡區院處理移交

為引渡台灣殺人案疑犯而修訂的《逃犯條例》草案，將於本周三(12日)直上立法會恢復二讀，惟社會上仍存在爭議。基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅今(9日)在電台節目表示，目前政府提出的修訂可以接受，而且條例已引進符合國際準則的防止政治迫害條款，加上外國也有不少案例可供香港法院應用，故相信香港法院不會覺得很難處理移交個案。



他認為，法院日後未必需要檢視請求一方的司法制度有否公平審訊，便可以檢視檢控背後的目的、涉事人過去有否因為反政府活動受到不公平審訊等，相信法院並不難作出判斷。



他又指，即使涉及政治敏感的案件，內地要求香港移交逃犯，法院也要審視是否涉及政治迫害，相信中央未來不會輕易提出請求，因為中央也不希望被法院裁定政治迫害。以現時政治環境下，他估計今個立法年度通過逃犯條例修訂的機會非常大，但需要在下一步全面檢討條例，包括考慮提升至由區域法院處理移交個案等。



至於有人提出「港人港審」建議，陳指有關安排需要克服3個障礙，包括香港法院目前只可以審理香港發生的刑事罪行，而「港人港審」將要大幅修訂本地法例；其次香港的刑法並不適用於內地，「港人港審」可能違反《基本法》；有不少內地學者反映國際之間的不引渡原則，不應適用於香港與內地之間的區際引渡。



陳指，中國政府一直不贊成將政治罪行不移交的條款，寫入香港與內地之間的引渡協議，現時中央同意在個案形式的移交列入保障條款，已經是很大讓步。