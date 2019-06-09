親子「走讀」巴士　跳出圖書館讓閱讀更有趣

為鼓勵小朋友愛上閱讀，康樂及文化事務署舉辦走讀香港公共交通工具系列活動，讓小朋友及家長親身走到書本描述的世界，活動安排家長與子女乘坐電車、巴士、港鐵時，一邊閱讀相關主題繪本，一邊感受身處的城市。有家長指，兒子在巴士上閱讀，反應明顯比平日更專注。



「九龍灣．走讀九巴車廠」是系列活動之一，一眾小朋友穿上巴士司機制服，乘坐巴士參觀車廠。小朋友除了看到各款新舊型號巴士外，更可在車上體驗巴士穿過自動洗車機的清潔過程，並觀看維修員在俗稱「車坑」的通道內檢查巴士。



參觀車廠後，小朋友與家長一同在巴士上聆聽導師講述故事《100層的巴士》，參加活動的家長覃先生表示，每晚睡前會為兒子說故事，兒子在車上聽有關巴士的故事，反應比平日活躍，亦較平日更專注、更踴躍發問。



康文署圖書館高級館長(管理及推廣)周麗珊表示，活動並不要求小孩安坐不動，而是帶他們走出圖書館，令閱讀變成活潑有趣的活動；書籍也經精心挑選，以培養孩子的閱讀興趣。活動對象為4至8歲兒童，特意選擇以繪本為主，因繪本有色彩繽紛的圖畫，配以簡單文字，小孩可以自行閱讀。該署鼓勵家長每天抽出10至15分鐘給孩子說說故事，享受優質親子時光，培養孩子閱讀習慣。