優化防治山泥傾瀉　熱血女工程師愛划龍舟

香港已踏入雨季，持續降雨有機會觸發山泥傾瀉。發展局局長黃偉綸介紹一名來自土木工程拓展署轄下土力工程處的女工程師江慧華，她主要負責研究和開發新技術，以優化防治山泥傾瀉工作，例如處方正嘗試以人工智能技術，分析數碼航攝照片中天然山坡上山泥傾瀉和岩石露出的位置，以評估再發生山泥傾瀉的可能性。



黃偉綸表示，江負責優化防治山泥傾瀉的工作，以減低人造斜坡和天然山坡的山泥傾瀉風險，包括把人工智能(AI)、深度學習(deep learning)、機械學習(machine learning)等技術，應用於山泥傾瀉的監測和預警系統。



另外，該處今年開展了《校園大使計劃》，江慧華亦是其中一位校園大使。計劃迄今，40名該處人員已走訪逾60間中學，向學生推廣斜坡安全和防治山泥傾瀉的知識，講解香港地質、山泥傾瀉成因。該處在本月底將聯同其他機構舉辦「AI數據達人挑戰—山泥傾瀉測多少」比賽，讓中學生學習利用人工智能預測山泥傾瀉風險，同時推動建立智慧城市發展。



黃又指，江是該處龍舟隊的隊員，擔任「左槳」，即坐在龍舟的左邊，以左手握槳拉水，她有時亦當鼓手，以鼓聲和口號提示隊員划艇的節奏，令龍舟向前推進。江分享指，龍舟隊隊員來自不同的工作崗位，之前互不認識，但在大家互勵互勉下，無論工作如何疲累都堅持訓練，比賽時各人傾盡全力，「齊上齊落」划好每一槳，努力衝過終點，黃相信就是這份熱血的感覺吸引着江，推動她與隊友並肩作戰。