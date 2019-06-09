港故：曾目睹長者吃葡萄噎死　半工讀女生想做護士卻被拒

「喺一個人最需要你嘅時候，你可以伸出援手去幫佢，你唔只係幫到個病人，亦幫到佢屋企人，我覺得係好有意義。」這就是護理系學生葉嘉茵不惜半工讀來追尋護士夢的原因。她現於香港理工大學護理系就讀二年級，但原來其升學之路一點都不簡單。



前路茫茫 毅然退學



嘉茵在中五會考考獲19分，順利升讀中六，但與很多青少年一樣，她當時未有認真規劃自己的前路，亦「唔知讀咩好」。而當時兼職補習導師的她，覺得替小學生補習很有滿足感，更打算以此作為日後的職業，於是她讀了數個月中六便毅然退學。



服務長者 萌生使命感



機緣巧合下，嘉茵報讀了一個保健員文憑課程，並開始在老人院舍擔任保健員。雖然在院舍的工作不容易，亦時常會接觸到污穢物，但她在工作中卻發現自己很享受與長者溝通。



而一次生死無常的經歷，令她發現她想做的遠遠不只是替長者洗澡、餵食。「嗰次係我第一次摸人哋手腕橈動脈呢個位，佢(婆婆)係冇咗脈搏、停頓咗。」那是嘉茵在院舍工作沒多久後發生的事，她親眼目睹一位女院友被葡萄噎死。「冇諗過一個人、一個生命係咁脆弱，轉眼間就消失。」如此震撼的經歷令嘉茵明白生命的脆弱，她希望做更多事、幫更多人，於是萌生想當護士的念頭。



報讀護士學校 三度遭拒



意識到自己的護士夢後，嘉茵隨即着手報讀本地護士學校，惟所報讀的三所學校均將她拒諸門外，最後一次的面試更是歷歷在目，「唔係因為你資歷有問題，係因為我哋好少會收年紀較大嘅學生。」對嘉茵來說，面試官的這番話無疑是沉重的打擊：「好似有啲嘢係改變唔到，注定失敗，因為年齡係冇得改變。」



幸好嘉茵沒因此而否定自己，反而更積極找其他方法實現夢想。最後她選擇報讀夜校，備戰一年半後的中學文憑試(DSE)。



半工讀備戰文憑試



「好難，例如之前未讀過通識科，次次做卷都唔夠時間。」時隔多年重拾書本，嘉茵坦言初時曾感吃力。但身為半工讀生，她面對的困難又豈止如此？每天五時半起床，在院舍工作十一小時後，便要趕到夜校上三小時的課，「有時一日瞓得三、四個鐘。如果臨近考試，假期都冇得補眠，唔好諗住可以瞓七、八個鐘。」除此之外，為節省吹頭髮的時間，嘉茵甚至將一把心愛的長髮剪去。



半工讀生活充滿壓力，令嘉茵時常想放棄：「真係好攰、好辛苦，試過溫溫吓書趴喺張枱度瞓。」但她明白自己沒有更多歲月可以蹉跎，萬一這次DSE失手，就要多等一年，失去的東西可能會更多。因此她認為少少犧牲是在所難免。「如果你依家問我，我諗我都未必做到。」嘉茵笑言。



不要讓挫敗使你迷路



最後嘉茵於2017年的DSE考獲最佳五科成績24分，順利入讀心儀已久的理工大學護理系。她現在十分享受大學生活，畢業後更打算進醫管局工作。由當初的前路茫茫，到現時目標清晰，一路走來確不容易。



與大多數同系同學相比，嘉茵的升學之路迂迴得多，身為過來人的她深明追夢真諦：「追夢係一個過程，過程中你可能需要犧牲好多嘢，失敗好多次。」在成功前，追夢者往往會面對他人的打擊及自身的否定，嘉茵則鼓勵他們要勇敢，不要輕言放棄：「冇人一生出嚟就成功，我認為磨練一下，反而可能令你愈戰愈強。」



她又分享，堅持的另一關鍵是要認清目標，知道自己每天為何事而爭取，因為「意義」對於一個人來說極其重要，「要清楚自己需要啲咩，唔好畀挫敗令你蕩失路。」



今集《港。故》用7分半鐘，向大家訴說一個「高齡」護士系女生，為追夢而不惜半工讀的奮鬥故事。



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