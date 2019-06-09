上海仔毒品轉內銷又觸礁　柬警夜場掃毒拘417人

在各地政府聯手打擊下，本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團走向末路，近月雖瘋狂出貨，惟屢遭執法部門堵截，在走投無路的情況下，只能將毒品在國外進行「內銷」，但又再次觸礁。柬埔寨警方於上周六（8日）凌晨搜查當地一家大型夜總會，拘捕417人，當中大部分為中國人及越南人，並在現場查獲大量毒品。



柬埔寨媒體報道，由該國國家警察副總署、金邊警察局局長蘇通（Sor Thet）上將率領金邊警方，在當地時間上周六凌晨2時展開行動，掩至一家名為LUXURIOUS夜總會進行突擊檢查，拘捕大批涉嫌販毒及吸毒的男女，以及繳獲大量毒品，但報道未有提及毒品的種類及金額。



報道又指，自蘇通上將於去年出任警察局長後，加強掃毒的力度，截至目前已有多家夜場因涉及毒品而被打擊，而今次被查的夜總會同時涉及上月尾一宗槍擊案，當時一名27歲士兵在店外開槍擊傷一名女子。



今次是過去216日內第45宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及柬埔寨的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/

