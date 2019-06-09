網民熱話：撞車黨出沒？怪男衝馬路主動撞巴士

近年不時傳出撞車黨在香港搵食的消息，令司機提心吊膽，今次連巴士亦疑似遭殃！有城巴司機在駕駛期間，忽然有一名男子從行人路跑出，幸司機及時停車，未有撞上，但該名男子竟繼續以屁股輕碰巴士車頭，再若無其事離開，場面荒誕。



從社交網站Facebook「馬路的事討論區」片段所見，一輛前往旺角方向的城巴在行駛期間，一名身穿白色衫、牛仔褲的男子突然從行人路跑出馬路，駕駛城巴的女司機隨即煞車，場面驚險，幸未有撞上該名男子，但男子隨後竟以屁股輕碰巴士車頭，再氣定神閒站在路邊，受驚的女司機即大罵「有冇搞錯」，並即時落車與其理論。有網民形容該名男子行為「黐線」，如同尋死，大讚女車長臨危不亂，反應及時。



網民有話說



TY Tony：乞兒黨、撞車黨大陸搵唔到食，走晒嚟香港



Tony Yuen：今次女司機+1分



Ryan Li：巴士都衝，我估佢真係想死



Ku Kin Wah Nelson：乘客多得佢唔少



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