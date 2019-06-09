網民熱話：私家車司機逆駛險與鐵騎相撞　網民鬧爆

又有無良司機逆線行駛險釀交通意外。網上流傳一段「車Cam」片，顯示一輛電單車於銅鑼灣中央圖書館附近摩頓台天橋左轉往大坑方向時，迎面有一輛白色私家車逆線駛至，電單車司機連忙扭軚閃避，而逆線的白色私家車卻沒有「收油」及停車，反而不顧而去。



一眾網民罵爆白色私家車司機行為自私，甚至指相關路段已非首次發生有車輛逆線行駛，大讚電單車司機反應好，「執番身彩」。網民Pcm Tsang質疑為何白色私家車司機能通過駕駛考試。亦有網民質疑私家車司機未有收慢或急停，有人則將事件歸咎於內地人免試換取香港車牌安排。



網民有話說



力高：又係呢度？已經唔係第一次！



Pcm Tsang：啲考牌官都唔知點樣畀個牌佢



Kelvin Lam：睇片唔覺得白車有反應收慢或急停！



Jimmy Cheng：太多大陸人免試換香港牌了。



Cliff Lam：再瞓低少少入彎就扭唔切，好彩



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