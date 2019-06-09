網民熱話：貨Van司機無品切線　唔禮讓兼出言恐嚇？

有品的司機，在馬路上往往以和為貴，避免爭執。惟近日網上流傳一段車cam片，一輛私家車在大角咀被一輛毫不禮讓的貨Van切線，貨Van司機不僅沒有息事寧人，反而疑似出言恐嚇。片主把片短上載之後，獲網民力撐。



網民Perry Kan 在Fb群組「馬路的事討論區(常理版)」上載該影片。片段所見，拍片車輛正沿埃華街往前駛去，至杉樹街交界位置時，私家車減速讓路，供一輛黑色七人車從杉樹街轉出，然後繼續前行。此時，一輛貨Van竟又從杉樹街突然「插入」，夾硬cut線。



片主稱，當時見狀，便立即響按，未料貨Van司機竟下車，與其理論，更揚言：「你識唔識砵蘭街X哥，砵蘭街到旺角冇人唔識我。」網民狂嘲貨Van司機：「識你老鼠」，並促片主報警處理。



不過，片段未有錄音，有網民就此留言並質疑：「點解條片冇聲？」片主解釋：「條片冇聲，所以我就咁send咗去1823」，並謂：「依家知道錄音嘅重要性。」



網民有話說



Carson Cheung: 咁咪1823等佢識下你啦

Joey Lo: 有時車cam錄音都好重要

Ricky Lee: 不要姑息



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