香港青年科學院成立　冀推動STEM教育吸引年輕人

為推動香港創科發展，香港科學院(港科院)成立「香港青年科學院」，匯聚31名年輕科學家推動不同領域的科研工作，包括數學、化學、物理及生物科學等，學院今日(9日)在香港科學園舉行成立典禮，並與香港資優教育學苑及香港青年工業家協會簽署合作備忘錄，展開跨領域科學教育合作。



香港青年科學院院長羅錦團指出，港科院在香港代表最高科研標準，不過大部分成員都非常資深，不少都身兼公職或長期不在港，故冀建立一個新平台讓本地青年科學家有更大發揮；31名創院院士全部為45歲以下，來自本地6間大學不同學系。他指出，青年科學院未來工作主要針對幾方面，包括幫忙推動中學STEM(科學、技術、工程及數學)教育，引起青少年對科學的興趣，以及與青年工業家協會合作推動知識轉移。



羅錦團指，過去多年各界都了解STEM教育的重要性，有不少渠道讓部分較突出的中學生提早了解較深入的科學知識，但在主流學生的層面而言，科學水平則遜於以往，「原因係中學缺乏系統性科學教育，以前讀理科要讀物理、化學、生物、數學，依家可能淨系學一科生物，對科學興趣冇咁大。」他希望透過青年科學院的工作，幫助社會大眾對科學有基本認識。



該院將與資優學苑和教育局合作，為中學老師和學生舉辦講座，介紹最尖端的科技，冀藉此引起學生興趣。創院院士、中文大學理學院地球系統科學課程助理教授戴沛權指出，近年隨科技發展興起不少新工種，可吸納理科或工程背景的學生，惟不少中學老師未必認識，故希望可透過接觸他們，幫助學生建議就業路向。戴又提到，香港有不少科研人才，但就業市場較狹窄，希望透過青年科學院的工作拓闊市場，「香港都可以做創科，唔一定要返大陸。」